今年五月大陸湖北武漢的一名幼兒園老師，因在抖音上分享教唱的《小小花園》的片段爆紅，更被封為「挖呀挖老師」，掀起一陣風潮；如今事隔多月，挖呀挖老師依舊會在抖音教唱兒歌，而她最新分享的影片也再度引起網友討論。

挖呀挖老師日前在抖音分享新歌影片《天上地下唯我GG》，片中可見頂著精緻妝容的她，身穿黑色套裝手拿寶特瓶，唱著新歌，而這次的與過往療癒、童趣曲風不同，節奏上快了不少，似乎帶點饒舌風；對此，留言區的不少網友稱讚「老師還是挺可愛」、「聲音還是好好聽呀」、「老師挺美的」。

挖呀挖老師更新近況。（圖／翻攝自教音樂的花開富貴抖音）

事實上，當初挖呀挖老師爆紅後，她屢屢遭酸民們抨擊「素顏不上相」、「身材臃腫」等等，更傳出不少對她不利的謠言以及醜化她的照片，但她仍高EQ回應，表示酸民於網路上傳的照片，跟手機第三視角的直拍，都是刻意在醜化自己。

然而，她也藉此向所有女性喊話：「不要容貌焦慮，我們不可能永遠年輕，選一個好的專業，通過自己的努力和上進心，獲得一份喜歡的事業，做最好的自己」並強調，自己只想把專注力放在音樂作品上，並推廣音樂教育及參與相關公益活動，未來也會堅持自己的初心，不會因為走紅而有任何改變。