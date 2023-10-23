星能電力是台電子公司台灣汽電轉投資的民營電廠，但有周刊今(23日)爆出，去年12月公司以組織精簡為由，解雇行政管理部經理邱銘哲，邱因而告上法，而日前一審判決邱勝訴，星能須賠償損失的薪酬，也意外揭開邱銘哲高薪。目前星能公司已提出上訴。

根據《鏡週刊》今報導，星能電力雖是台電「孫公司」，以邱銘哲擔任的行管部經理為例，薪資待遇加上津貼、獎金等，每年約達220萬至230萬元。而行政院去年7月接獲檢舉函，內容詳述曾任經濟部政務機要的邱，施壓台電將其安排至台電孫公司，且經常放話自己與民進黨關係良好，希望插手經理人派任等，經濟部將相關檢舉內容轉給台電，再轉由星能電力調查；經過該刊調查，公司內部調查結果與檢舉函所述內容大致相符，再加上對於公司轉型的規劃，認為行管部確實僅有邱銘哲一人，因此決定裁撤。

報導指，後來勞資協議會議破局，邱銘哲告上法院，一審法院認為公司業務雖有所變動，但星能仍應安置邱，因此判決邱贏，星能須賠償損失的薪酬，並回復僱傭關係。針對此事，星能電力董事長朱記民回應，行政管理部門跟電廠管理課有精實必要，當初提供給邱銘哲的案，是給予10個月薪酬當資遣費，但對方未接受，已提出上訴，將續走司法程序。