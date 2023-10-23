日本資深男星蒙田義德驚傳因「主動脈剝離」驟逝，享壽72歲；對此，所屬經紀公司悲痛證實，蒙田義德18日早上因「主動脈剝離」去世，並透露蒙田義德「離開時臉上的表情非常平靜」，至於葬禮將依照他的遺願，只由他的親屬舉行。

蒙田義德所屬經紀公司發出聲明證實，蒙田義德18日早上因「主動脈剝離」離世，但「他離開時臉上的表情非常平靜」，葬禮將依照他的遺願由親屬舉辦。

此外，經紀公司在聲明中也不捨表示，至今無法相信，與蒙田義德相處多年，他都是充滿活力和力量「之後打算舉辦一個告別式，現在，不過現在還無法控制好情緒，可能要過一段時間沉澱」。

事實上，蒙田義德為日本知名歌手兼作曲家，過去他曾為5人樂隊「Monta & Brothers」中的主唱，憑藉歌曲〈Dancing All Night〉爆紅，而他這首歌台灣歌迷也相當熟悉，正是崔苔菁〈但是又何奈〉的原曲；在日本演藝圈中有相當的地位的他，受到不少歌壇後被地尊重，如今傳出離世消息，令粉絲相當震驚與不捨。