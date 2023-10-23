台北市一名人夫發現妻子偷藏有另支手機，甚至經常夜間不斷震動，偷偷查看簡訊後，才崩潰發現妻子與數名男子在外偷吃。其中與一名游姓男子男子的對話極為鹹濕，只見妻子表示「忘記當下怎麼會發生關係，你的感覺是？」；游男則熱情回應「很舒服」。丈夫為此心碎提告，並向游男求償50萬元，士林地院審理後判處游男須賠10萬元。

根據判決書，這對夫妻結婚將近20年，婚後生活美滿幸福，並共同撫育未成年子女。然此幸福現象卻因丈夫2021年間為出門至超商採購，從臥室隨手拿起妻子的防風衣，穿上後，從口袋發現一支陌生手機，甚至因為訊息不斷傳來而因此震動。

丈夫滿心疑惑打開了手機，卻揪出妻子與數名男子有著不正當關係之來往，其中游男即使知道她是人婦，仍不斷邀約外出，更經常互訴情意。透過二人之間的對話紀錄，丈夫推測雙方曾發生性關係，為此心碎向游男提告50萬元。

士林地院審理時，游男並未出庭，也不曾具狀說明，法官依據二人於Wechat對話紀錄：「過年有要回花蓮嗎？」、「會，這幾天我先生有回來所以不太方便回話」、「有點忘了我們發生的過程，想不起來怎麼會發生關係？」、「你先生回去你那裏還是會碰你？」，認定游男知悉林女已婚之前提，卻仍破壞對方丈夫婚姻生活，已然侵害配偶權。

士林地院審酌，游男高中畢業、從事餐飲業，月收入3萬5千至4萬5千間，游男近2年所得總額則各為0元、3千元元，財產總額均為0元等，最終判處須賠賴姓人夫10萬元。可上訴。