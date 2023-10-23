知名女星賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）經常分享穿搭、生活日常與粉絲互動，目前已累積超過24萬人追蹤。昨（21）日梧桐妹上傳多張辣照，用修圖軟體將頭髮P成貓咪耳朵，整體造型宛如貓女，小露蠻腰展現性感曲線，吸引大批網友狂讚。

梧桐妹近日在IG曬出辣照，只見她身穿黑色排扣上衣，扣子全開露出內搭小可愛，下半身穿著黃色格紋百褶裙，打扮很有時下Y2K風味，此外她利用修圖軟體，將頭頂的頭髮P成貓咪耳朵的形狀，兩隻眼睛分別戴著不同顏色的瞳孔放大片，搭配她的煙燻妝，令人聯想到貓女，模樣十分俏皮又嫵媚。

另一張照片中，梧桐妹靠在一面塗鴉門上，雙手放在頭後方，側身面對相機，由於衣服為短版設計，使得她纖細的小蠻腰一覽無遺，令人不禁感嘆，梧桐妹遺傳了媽媽賈靜雯的優良基因，如今已長得亭亭玉立，身材凹凸令人驚艷。

一系列照片曝光後，立即吸引網友留言狂讚「超級好看」、「你很漂亮，我也很喜歡你們一家人，做自己喜歡的加油」、「長大了」、「小惡魔很可愛又漂亮」、「好辣」、「愈來愈找到自己風格，我覺得很好看」。