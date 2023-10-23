小編今天（23）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台灣投資人瘋狂熱愛ETF，不只總規模突破3兆元，受益人數也持續攀高。時序接近年底，包括元大高股息、國泰永續高股息等多檔重量級高股息ETF，迎來例行換股潮，漲多回檔的AI股恐面臨「換股危機」，加上台股上周迎來3檔高股息ETF新兵，近70億元銀彈鎖定聯電、京元電子等多檔標的準備入市。ETF新增股、剔除成分股牽動的股市表現，成為當前市場最熱話題。

【1】高息ETF換股大戲 年底前上映

統計顯示，今年前九月台股ETF淨申購金額突破千億元、達1,650億元，其中今年才誕生的黑馬復華台灣科技優息ETF，瘋狂吸金827.1億元奪冠，整體高股息ETF人氣強強滾，然熱錢大舉湧進下，也導致投信被動式買賣盤資金龐大，進出之間對股市的影響日益提升。

【2】台積1.4奈米廠 台中高雄爭搶

台積電2奈米先進製程，因投資規模上看8,000億至1兆元，各地方政府積極爭取。內政部26日將首次都審中科園區二期擴建案，可望一次過關，之後送都委會核定即可進行土地變更徵收，最快明年5月交地，如順利可望供應台積2奈米及以下等先進製程利用。

【3】蘋果想轉單 和碩、立訊可望進補

陸媒22日宣布中國大陸監管部門調查富士康在廣東、江蘇、河南、湖北的工廠，目前正值蘋果iPhone 15系列手機大量製造與出貨高峰，相關調查可能影響iPhone 15的生產能力。市場傳出，蘋果有意將訂單逐步移轉至競爭者手上，立訊及和碩等業者可望受惠。

【4】美銀：Fed將延至12月升息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾等央行官員近日的談話幾乎證實11月例會將按兵不動，有鑑於此，美國銀行（BoA）將聯準會最後一次升息的時間推延至12月。

【5】12檔櫃買小尖兵 升勢壯

中東政治局勢持續不穩，美國晶片禁令再升級，全球股市利空不斷，加權指數單周重挫341點，在市場觀望氣氛濃厚之下，資金也「水往低處流」，中小型股表現相對活潑，櫃買小尖兵喜獲買盤挹注，智捷（8176）、基亞（3176）、東隆興（4401）等多檔低價銅板股各擁題材，上周股價表現逆勢強勁。