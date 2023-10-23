耀群科技公司舉辦員工家庭日活動，21日搭遊覽車到雲林縣劍湖山世界出遊，卻在距國道3號南下古坑交流道前7公里處與一輛自小客車連續擦撞，造成遊覽車上最末排12歲男童及48歲母親、還有自小客車2名乘客等4人死亡、17輕傷的重大車禍。陳姓死者家屬昨(22日)回到事故現場招魂，未料始終「擲無杯」，最後回到停放事故轎車處哭求死者「趕快回家」後，才擲出「聖杯」，讓家屬不禁痛罵遊覽車駕駛超速，一定要負責到底。

國道警察指出，肇事原因是遊覽車司機變換車道不當，遊覽車司機陳文貴坦言「有開比較快」。警訊後，依過失致死罪嫌將陳男移送法辦。

耀群科技公司員工家庭日活動21日在劍湖山世界舉行，3輛車從新竹、2輛車從高雄出發，其中一輛從新竹出發的遊覽車，昨天早上9點40分行經國道3號南下264公里處與一輛自小客車發生擦撞，造成4死、17人輕傷送醫。

據了解，遊覽車原本開在外側車道要變換到中線車道，在263公里800公尺處與在中線車道上的自小客車擦撞，遊覽車車身不穩，司機猛力拉回時撞到隔音牆，接著和自小客發生第二次碰撞；自小客車又撞上200公尺外的內側護欄才停在內、中側車道，坐在遊覽車最後一排的母子，12歲男童救出時已死亡，母送醫不治；自小客車上一男一女被夾住，救出時無呼吸心跳，送醫搶救後傷重不治。

耀群員工表示，司機一直在開快車、一路鳴喇叭超車，車子搖晃很大力。陳文貴坦言車開比較快，因前面還有一輛遊覽車，「他們說趕時間」，大部分開110公里，沒有車的路段超過120公里，事故發生前他是要超車，但不記得怎麼撞上。

交通部公路局表示，事故車輛屬健全通運公司，已要求健全通運妥善處理相關傷者後續理賠事宜，該車2012年12月出廠，共有6件臨停違規，事故前3天才剛接受檢驗為正常，台北市區監理所已安排今（22）日前往該公司進行全面查核。警方調查，63歲肇事司機陳文貴，駕駛遊覽車資歷10年；公路局調閱資料發現，自2015年以來，陳文貴有9次超速、1次違停，共10次違規紀錄。

國家運輸安全調查委員會，昨將本案立案調查，第一時間派6人小組抵達現場蒐證，並會調閱行車紀錄器畫面、維修紀錄、駕駛紀錄等資料，預計1個月內提出初步報告。若認定屬重大公路事故，一般事實資料報告會在6個月內完成。