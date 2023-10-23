名嘴羅友志自爆2014年登記參與新北市議員第7選區黨內初選時，侯友宜以500萬元資金「搓圓仔湯」，要求他換選區參選，事後侯遭告發違反《選罷法》，新北地檢署調查後認為全案僅有羅單一證述，並無其他補強證據，侯罪嫌不足，上月將侯不起訴。案經再議，台灣高檢署審查認為一審偵查完備，再議無理由，依法駁回，侯獲不起訴確定。

羅友志今年4月在臉書爆料，他2014年登記新北市議員第7選區（土城、樹林、三峽及鶯歌）國民黨內初選，時任新北市副市長的侯友宜2度與他碰面，提出以500萬元資金「搓圓仔湯」，要求他更改選區至汐止，並承諾有人會幫忙協助開設服務處、競選旗幟，也會幫忙介紹汐止人脈。但遭他拒絕，他曾向當時的競選辦公室2名幹部提及此事，2人極力反對。事後民進黨新北市黨部主委何博文告發侯違反《選罷法》。

但檢方調查，羅友志對於侯提及500萬的時間，說法有出入，而他指稱與侯的2次會面均無其他人在場，亦沒有LINE，手機也未留下紀錄可供調查。另傳喚時任羅的競選團隊2名幹部作證，2人均證稱他們是在羅以無黨籍身分參選時才加入團隊，國民黨初選時並未參與，亦沒有在開會聽聞此事，有證人雖稱羅獨立參選後有提及國民黨要他去汐止選議員，黨會提供協助與資源，但他是在羅貼文後才知500萬一事。

檢方認為，2人證述與羅友志說法不符，且2人都是聽聞羅轉述部分經過，全案僅有證人羅單一證述，並無補強證據可擔保羅所述的真實性，又查無其他積極證據，侯友宜犯罪嫌疑不足，上月偵結不起訴侯，並將案件依職權送台高檢再議，台高檢審查後認為再議無理由，駁回再議，侯獲不起訴確定。