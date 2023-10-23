藍白合仍陷僵局，中廣董事長趙少康日前一改先前力挺國民黨總統參選人侯友宜應當「正」的態度，轉而認同「民調決勝負」，且表示若民眾黨總統參選人柯文哲勝出，由柯當正的，但應由侯友宜組閣之構想，引發熱議。對此，國民黨前立委蔡正元也公開表態，雖然自己很討厭臭屁的柯文哲，但因他能降低兩岸敵意螺旋，所以決定「忍著心痛來支持他」。

蔡正元21日在《民眾之聲／新北開講》表示，趙少康會提出「柯正，侯組閣」，說明了情勢正在改變，因為在不久之前，趙才剛說侯友宜一定要當正的，再來就藍白合進行談判，因此，趙的這個決定讓他嚇一跳。

蔡正元直言，他其實還很討厭柯文哲，因為兩人的個性都很臭屁，而臭屁的人會互看不順眼。他指出，先前在網路節目《公道之聲》訪問柯文哲時，柯告訴他會背唐詩和宋詞，並現場念了幾首，影片被轉傳至大陸後，創下上百萬的點閱，讓大陸人相當驚艷，也因而對柯、台灣的敵意也因此下降。

蔡正元坦言，民進黨7年多來講了許多仇中、反中的話，不斷製造兩岸的敵意螺旋，台灣必須要選1個能降兩岸對立的總統，而看來看去，這個人選，就是他最討厭的柯文哲，「我忍著心痛來支持他」。