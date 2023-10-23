高雄街道出現坦克！一名女網友22日到高雄玩，突然驚見戰車遊街，大呼「嚇到都彈出來了，是不是出大事啦？」貼文PO後，許多網友也表示有看到，「不只一台，剛剛有三台戰車」、「有三台很大聲，走中華路」，而這其實是國軍的「長青17號操演」。

原PO在PTT貼出22日於高雄街道看到坦克車的照片，地點就在五福三路、中山一路口，連許多高雄網友也目擊到，紛紛留言：「是真的戰車！」、「在彌陀也有遇到，好多台」、「專治大車學長」、「先模擬一下街道戰」、「輕軌要讓還是戰車要讓？」、「路被壓壞了吧」、「真的是老古董的戰車，也太帥了吧」、「就長青操演啊」。

根據《青年日報》報導，國軍21日起展開「長青17號操演」，由陸軍機步第269旅、海軍陸戰99旅實施7天6夜攻防對抗演練，演練全程為戰術集結暨機動、遭遇戰鬥、攻擊以及爾後作戰4個階段，操演重點在指揮、行動、戰鬥程序及野戰實務。