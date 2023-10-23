當年憑電影《霸王花》漂亮女打仔形象深植人心的65歲資深影星胡慧中，拍過不少電影作品，直到1998年嫁給香港前民政事務局長何志平，從此淡出幕前專心照顧家庭並長居香江。最近胡慧中受到愛女的影響，有了「美食網紅」新身分。

淡出演藝圈許久的胡慧中最近在社群平台「小紅書」上開設新帳號，累積的不少粉絲，經常分享日常生活的她，最近曬出近照同框愛女何嘉珍，只見母女倆的五官神似，女兒臉龐某些角度頗像媽媽年輕時候模樣，連造型都非常激似選擇相同帽款，而胡慧中氣色亦十分紅潤，看來相當有精神。

胡慧中與愛女五官有幾分神似。(圖/胡慧中、何嘉珍小紅書)

胡慧中的愛女何嘉珍現年23歲，近年來朝著網紅方向發展，日前還以年輕人角度拍片分享深圳購物體驗，深受年輕粉絲歡迎。據港媒報導，不知道是否受到女兒感染，一向愛拍優雅風景照的胡慧中，近日化身「美食網紅」帶大家嚐道地冰淇淋，一連發文2文章「你吃過茅台冰淇淋嗎？我第一次嚐到，好玩又好吃，真有趣」、「真的沒想到原來茅台酒廠居然有冰淇淋」。

胡慧中以電影《歡顏》出道，清秀可人模樣，讓她瞬間爆紅，和胡因夢、周丹薇、林青霞並列台灣四大美女，之後演出香港動作電影《霸王花》，更因剛柔並濟的形象，並譽為「最美霸王花」，是影壇一代玉女，不過1998年結婚後，就淡出螢光幕前，專心在家相夫教子。

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