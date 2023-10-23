台北市長蔣萬安出任國民黨總統參選人侯友宜北市競總主委，兩人昨(22日)一起出席「2023台北客家義民嘉年華開幕及挑擔踩街活動」，共同挑擔踩街，沿路有說有笑。國民黨士林大同區立委候選人、台北市議員游淑慧昨在節目中爆出，他們2人之間是因為2022年北市長選舉時，有「雪中送炭」的感情。

游淑慧在《TVBS戰情室》中透露，自己是第一個邀請蔣萬安擔任競選總部主委的，原因很簡單，去年蔣萬安得票數在士林區小贏、在大同只有輸4000票，希望選票可以轉移，國民黨北市黨部主委也評估蔣要當8個立委的競選主委；至於，蔣萬安跟侯友宜之間感情，她說，是後來有一次聽說才知道，為何這一次蔣從頭到尾力挺侯，因去年蔣在選舉時，一開始在3、4月面臨團隊組不起來、民調拉不起來，那時候去跟侯請益，侯大方找了一些人幫忙，甚至從自己團隊調人幫忙，所以競選團隊邁入正軌，有這樣子「雪中送炭」的感情，這一次侯一提名，蔣都是全力協助。

游淑慧也提到，蔣萬安也把北市8區立委的輔選當作重要工作，日前更親自跟地方黨部召開輔選會議。