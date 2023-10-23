新冠肺炎輕症患者免通報、降為第四類傳染病後，染疫民眾回歸一般診所就醫，擔任基層醫師的醫師公會全聯會理事長周慶明表示，以往5月是基層醫療淡季，但今年5、6月就醫人數暴增，光是新冠確診和長新冠兩類患者就醫人次就高達100萬，他直呼「這樣的情形真的沒看過。」

周慶明21日參加各職類醫事人員交流會議指出，以往5月是基層醫療淡季，今年3月20日衛福部宣布新冠肺炎輕症患者免通報後，基層診所收治確診人數增加，當中還包括長新冠患者，今年新冠和長新冠患者暴增，許多基層醫師皆表示，從未看過這麼多病人，這樣的情形真的沒看過。

周慶明說，今年5、6月到診所就醫患者，每10人就有8人在發燒，當中有不少是流感患者，但仍以新冠及長新冠患者佔多數，根據統計資料顯示，光是新冠確診者和長新冠兩類患者，5、6月就醫人次就高達100萬人次，且這數字還可能被低估。