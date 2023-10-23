第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，越南計畫與投資部長阮志勇19日會見中企代表時表示，歡迎今後擴大對越投資和業務的計畫。中企代表表示，未來希望參與越南的重大基礎設施發展計畫和項目，譬如南北高鐵、胡志明市高速公路及風電開發等。

觀察者網23日引述越通社報導，越南計畫與投資部表示，阮志勇與中國交通建設集團有限公司代表、中國港灣工程有限責任公司總經理白銀戰舉行工作會議。阮志勇表示，歡迎中國交建關於今後擴大對越投資和業務的計畫。

白銀戰介紹了中國交建在越南的投資經營情況。據介紹，中國交建於1996年開始在越南開展業務，迄今已成功實施了20多個基礎設施和能源項目，例如，河內—海防高速公路、蓋梅—施威港群建設項目、平順省永新燃煤電廠、風電項目等。未來，中國交建希望參與越南的重大基礎設施發展計畫和項目，例如南北高鐵、投資建設胡志明市高速公路、風電開發等。

據悉，越南的南北高鐵項目預計將透過建設一條長達1559公里的鐵路，連接起首都河內與南部商業中心胡志明市。2022年底，越南交通運輸部和計畫與投資部兩部門就方案達成一致。南北高鐵將採用1435mm雙軌，實現客貨混合運輸，最高時速為180至225公里，投資費用達約648億美元。

阮志勇另在會議上指出，越南政府已發布《2021-2030年階段基礎設施發展行動計畫和2050年願景》、《2021-2030年階段國家電力發展規畫和2050年願景》（簡稱：第8個電力規畫）。據此，越南鼓勵有財力、技術、管理水準較高的企業參與重點基礎設施項目招標。

據微信公眾號「中國交建」介紹，2023年5月，越南交通運輸部長阮文勝曾表示，越南正在加快推進鐵路、高速公路、港口等領域的一系列大型基礎設施互聯互通項目，希望中交集團充分發揮自身專業優勢，進一步加強與越南企業合作，在民用機場、鐵路和港口建設等領域取得更多務實成果。越南交通運輸部將為中交集團在越南發展提供支持。