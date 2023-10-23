美國國務卿布林肯與國防部長奧斯丁指出，美國不希望看到衝突擴大，最近在該區的兵力部署，就是為了防止此情況發生。布林肯告訴美國NBC新聞，20日兩名美國公民被釋放後，美國希望巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯可放走更多人質。

路透社報導，哈瑪斯於10月7日襲擊以色列並造成約1,400人罹難。之後，以色列對加薩走廊發動致命性的空襲報復。加薩位在以色列西南部、埃及西奈半島東北方，以及地中海東南海岸，一塊面積約360平方公里的區域，內有230萬人口，自2006年以來一直被哈瑪斯所統治。

巴勒斯坦統計，以色列報復空襲行動已造成4,700多人身亡。奧斯丁在美國ABC新聞的節目中表示，擔憂情勢可能升級。實際上，美方看到的是，在這塊地區的美軍以及美國人，遭受攻擊的可能性明顯大增。

這位美國國防部長指出，若有任何團體或國家正想擴大這場衝突的話，美方的建議是，千萬不要有這種想法。最近幾周內，美國調度大量海軍部隊集結中東地區，其中包括兩個航母打擊群以及2000位海軍陸戰隊員。

21日，美國五角大廈表示，將把薩德導彈防禦系統（THAAD）移防至該區，以及布置更多愛國者飛彈來因應最近的攻擊。上周，一艘美國軍艦擊落了由伊朗在背後所支持的胡塞（Houthis）武裝組織，從葉門發射的10多架無人機與4枚巡航導彈。這些無人機與火箭主要目標，是針對美國駐軍伊拉克的兩個基地。

美軍在伊拉克現有2,500名士官兵駐守，旁邊的敘利亞則有900名，主要是提供諮詢與協助當地部隊打擊伊斯蘭國（Islamic State）。路透社指出，2014年伊斯蘭國占領敘利亞與伊拉克大片土地。

美國國務院以及國防部都認為，需要為以色列在1967年的六日戰爭中，所占領的加薩走廊上找到長期解決方案。為了復仇哈瑪斯，以色列也在加薩走廊附近集結大批坦克車與部隊，地面血洗攻擊一觸而發。

沒人知道這場衝突何時能告一段落，不過，2007年被哈瑪斯奪回控制權的加薩走廊，目前居民是人人自危且命在旦夕。布林肯也表示，需要找到一種方法來確保哈瑪斯不會再次發動，類似10月7日對以色列南部社區的突襲。