Kevin Durant on playing in front of Warriors fans on Tuesday night for the first time since leaving in 2019:



"Some incredible moments there. We have built a bond that don't really have to be spoken about... I feel like they've been supporting me well before I came there,… pic.twitter.com/UOZxt9j13W — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 22, 2023

杜蘭特25日領軍太陽前往勇士主場大通中心進行新球季開幕戰，這是他自從2019年離開勇士後，首度回到勇士主場打球，「那裡有些不可思議的時刻，我們(與球迷)已經建立無需言喻的連結。我認為在我加入他們前，他們就已開始支持我，等我成為勇士一份子，他們更支持我和我的隊友。」

上季高喊賣我，卻等到今年2月才被籃網交易到太陽的杜蘭特，總算跟太陽隊友度過完整休兵期與季前熱身賽，杜蘭特認為這樣幫助很大，「連續性是籃球比賽的重要組成部分，金塊就像這樣，他們上季季後賽是最具連續性的球隊，才有辦法奪冠。」

至於要怎麼健康打完漫長的82場例行賽，杜蘭特似乎相當不屑輪休，「有些糟糕的事情總會發生，那就發生吧！你嘗試避免我受傷或不讓我上場，我完全無法理解這樣做到底有何好處，就是讓我上場打球。」

事實上從杜蘭特最近3季例行賽的上場情況來看，他在2020-21年球季只打35場、2021-22年球季打了55場，到了上季更只打47場，剛滿35歲的他，確實逐漸無法扛住82場例行賽考驗，就看在新球季當中，杜蘭特能否力保健康吧！