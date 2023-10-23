以巴衝突已釀逾5000人喪命，衝突以來美國國土安全部官員阿麗（Nejwa Ali）在社群平台狂發文辱罵以色列「去死」，她目前已遭到停職，不過外媒起底她的身份，赫然發現她曾經擔任巴勒斯坦解放組織（Palestinian Liberation Organization）的發言人，巴解組織過去一度被美國認定為恐怖組織。

美國國土安全部官員阿麗（Nejwa Ali）近期狂發文辱罵以色列，遭外媒起底過去曾是一度被美國認定為恐怖組織的巴勒斯坦解放組織（Palestinian Liberation Organization）發言人。

綜合美國「新聞周刊」（Newsweek）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，自以色列與哈瑪斯7日爆發衝突以來，36歲國土安全部官員阿麗不斷在臉書、Instagram發文砲轟以色列，例如她在其中一則貼文中寫道：「巴勒斯坦人在以色列的殘暴、非法、軍事、種族隔離占領下，已受苦超過75年，以色列去死吧，這個政府及軍隊已準備好迎接你的垮台了，因為我們已經準備好迎來我們的自由。」

「以色列及每一個以色列人必須記住一件事：尊重我們的存在，要不然就等著反抗。」貼文還標記「#解放巴勒斯坦」。

“F*** Israel and any Jew who supports Israel.”



Hamas? Iran? Nope! It’s the Biden Administration.



Biden’s DHS has hired former PLO spokeswoman Nejwa Ali to work as an Adjudication Officer for the U.S. Customs and Immigration Service — the job that decides who gets let into… pic.twitter.com/bVx3ULIcGo — Charlie Kirk (@charliekirk11) October 18, 2023

阿麗在另一則貼文寫道，如果以色列民眾不反對政府及軍隊，那她將要求每一位以色列人為以國政府的行為負責。

除此之外，阿麗近期也在IG分享一張滑翔傘運動員手持AK-47步槍滑翔的照片，貼文標記「#解放巴勒斯坦」，這張照片尤其引發外媒關注，讓《每日郵報》評論她讚頌哈瑪斯。

Is there no vetting in the U.S. government?? After years of posting antisemitic content DHS worker, asylum officer & former PLO SPOKESWOMAN Nejwa Ali, put on LEAVE after posting pro-Hamas content. ONLY put on leave? https://t.co/DFmoNruoYr pic.twitter.com/NcpQCRsOBj — Canary Mission (@canarymission) October 19, 2023

阿麗的連串言論引發關注，外媒進而起底她曾在2016至2017年間擔任巴勒斯坦解放組織（Palestinian Liberation Organization）美國代表團的發言人，巴解組織過去曾被美國認定為恐怖組織。

巴解組織美國代表團後續在川普政府時期遭到驅逐，阿麗於2019年獲得國土安全部庇護官員的工作，負責庇護申請的相關法律工作，並且於今年起擔任國土安全部下轄美國國籍暨移民局（US Citizenship and Immigration Services，USCIS）裁決官。

阿麗的爭議言論及背景相繼受到關注後，美國國籍暨移民局已於18日將她停職。

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: La agencia de inmigración contrató a Nejwa Ali, ex portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), otorgándole un papel determinante sobre quién ingresa al país como inmigrante o solicitante de asilo.



Una investigación del Daily Wire descubrió… pic.twitter.com/ry9aG0f4F1 — UHN Plus (@UHN_Plus) October 18, 2023

阿麗本身是巴勒斯坦人，她在臉書帳號上表明自己來自密西根州迪爾伯恩（Dearborn），迪爾伯恩有全美最大的穆斯林社群。

目前尚不清楚2019年美國國土安全部為何會僱用阿麗，當美媒致電詢問阿麗當年是否主動揭露自己曾擔任巴解組織發言人的經歷時，阿麗爆粗口痛罵：「這不關你的XX事。」