韓綜《Running Man》班底成員全昭旻，突然無預警宣布退出節目「我們決定為了在今後的活動，包括演技中展現更好的形象，需要一段時間的休息。」30日是最後一場錄影。

根據韓國媒體報導，全昭旻所屬經紀公司「Kingkong by Starship」今（23）日宣布她在30日的錄影結束後，正式退出《Running Man》：「這是有著深厚情感的節目，經過深思熟慮，以及與Running Man的成員、製作團隊和所屬公司的長時間討論後，我們決定為了在今後的活動，以及能在演技中展現更好的形象，需要一段時間的休息，希望大家今後也能繼續給予全昭旻溫暖的愛和支持」消息曝光震驚粉絲。

事實上，2017年全昭旻、梁世燦加入成為新主持人，但卻引起不少批評，尤其是針對對全昭旻有很大的意見，而她為了獲得觀眾的認可，在節目中投入全部的熱情，即便要她跳奇怪的舞蹈、肢體搞笑、扮醜都全盤接受。

然而，當她在2020年因健康問題，暫時沒參與《Running Man》的拍攝，在家中修養時，當時就有不少粉絲猜測全昭旻是因受到網路暴力身心俱疲，加上全昭旻的弟弟全旭旻在此期間，也於IG上公開長期以來收到的各種私訊截圖，內容多是「全昭旻退出吧」、「趕快中斷活動啊」可見全昭旻及家人的私生活已受到干擾，讓外界相當不捨。

然而，連《Running Man》曾大動作關閉觀眾留言板，被外界認為跟全昭旻有關，事後製作組也表示「留言板目前沒有關閉，只是轉為非公開的模式，主因是針對演出嘉賓、節目製作的惡性留言、過度誹謗越來越多」；如今全昭旻無預警退出《Running Man》令粉絲相當震驚。