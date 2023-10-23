名嘴朱學恒因性騷擾台北市議員鍾沛君，引發軒然大波，朱事後告發自己涉嫌性騷，經台北地檢署二度開庭傳喚朱調查後，今依強制猥褻罪起訴朱學恒。

今年6月，國民黨籍台北市議員鍾沛君在臉書揭露，去年曾遭朱學恒在飯局上兩度強吻性騷，更嗆聲「反正妳明天也不會記得」，引發議論後，朱學恒在6月12日赴北檢遞出148字的「犯罪事實」告發狀，告發自己涉及性騷擾罪嫌。

北檢受理朱的告發後將分「他字案」，將朱列為性騷擾罪被告偵辦，7月5日首度傳喚、9月21日則以偵字案被告傳喚朱。檢方今偵查終結，依法起訴。