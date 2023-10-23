晶圓代工龍頭台積電本月19日召開法說會，知名分析師陸行之在臉書發文指出，看了台積電最新財報後，股民可以期待「控資本開支、增現金股利」的小確幸。統計到今年4月8日，台積電股東人數達133萬8434人。

陸行之說，台積電公布第三季度車用半導體季減24%、年減近6%，車用半導體佔比從第二季度的8%，下降到第三季度的5%，顯示車用半導體代工需求遽降，暗示車用半導體客戶面臨需求減緩，加速調整庫存，並分享以下4點看法：

一、台積電車用半導體客戶主要在美國、歐洲及日本，這些客戶如恩智浦、德州儀器、意法半導體、英飛凌、瑞薩電子多預期第三季度營收季比持平或小幅衰退，但台積電看到客戶砍單24%，表示這些車用半導體客戶在第三季度大降外購晶圓代工庫存，可能是受美國車廠大罷工影響，或看到比之前預期差的需求狀況。

二、台積電車用半導體客戶主要使用7奈米以上的12奈米成熟製程，所以台積電成熟製程營收在第三季度季減10%、年減24%，明顯比8奈米的季增6%，以及先進製程（指7奈米及以下製程)工藝的季增18%來的差。

三、不同於PC及智慧手機半導體代工需求似已觸底回升，車用半導體似乎還在加速趕底，以目前彭博社全球分析師預期，各大車廠第三季度營收季減超過5%，年增遽降到6%來看，車廠客戶營收季減似乎比半導體供應商看到的還來得差，他會很小心預期全球車用半導體，尤其是傳統油車用半導體供應商公布的第三季度營收及第四季度營收指引的數字，及公布後的股價表現。

四、台積電車用半導體佔比雖然不高只剩5%，但德國廠及日本廠擴廠多少跟之前強勁需求有關，如果三季度營收遽減24%，假設其中4%是單價變化，20%是出貨量減少，表示車用半導體產能利用率一下少了近2成，目前台積電12奈米平均70-75%，8奈米產能利用率又低於12奈米，實在很難想像台積電明年資本開支會比今年的320億美元來得高。預期明年資本支出佔營收比重，有機會從目前的53%降到40%左右，這樣現金股利才有空間繼續拉高，他分析，台積電過去三年資本開支/營收都在50%上下波動，要提高現金股利真的是有困難。