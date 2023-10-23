「藍白合」至今仍未有重大進展，外界認為雙方應先談立委議題，暫且擱置總統，民眾黨總統參選人柯文哲昨（22）日坦言這是一個辦法，可能先跟國民黨主席朱立倫談立委的問題。國民黨智庫執行長柯志恩今認為，立委席次極大化是重點，若三黨不過半，小黨才能發揮關鍵少數，她也預估國民黨這次會拿下超過38席，甚至能多搶下至少10席。

柯志恩今接受中廣節目「千秋萬事」專訪，談及藍白在立委合作一事時指出，若是中和、宜蘭等選區，藍、白都有提出人選，此時要藍白合有困難度，但若是藍白僅一方提出人選的選區，就有可能合作，若藍營沒有選將時，合作空間才合理。

柯志恩進一步說道，若讓綠營的立委席次過半，民眾黨怎麼發揮關鍵少數，因此三黨不過半，小黨才能發揮關鍵少數。柯志恩也預估國民黨會拿下超過38席，包括基層實力或知名度等，很多選區藍營有機會奪下，甚至能多搶下至少10席。

柯志恩也直言，總統大局是關鍵，因為會影響投票率，牽動整個局勢，因此所有立委參選人都很焦慮，無論是要合作或要獨立，大家都希望能盡快有決定，才能靜下心用不同謀略往前走。柯志恩強調，若看到有希望，選民才會願意走出來投票，若雙方吵來吵去，大家會覺得算了，而這也是整合最大意義，且藍營許多支持者會因此願意出來投票。