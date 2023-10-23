2023年10月23日澎湖縣／老農18日傍晚墜井雖受困了2小時才被救起，但精神與身體狀況都良好。（澎警局提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖一農民日前在木瓜園鋤草時，因以倒退嚕方式作業，而不慎失足以倒栽蔥方式滑落水深過人的4米深井中，幸家人機警見老翁晚餐時仍遲遲未歸而前往找尋才發現，通知警、消聯手救援，才將受困井內2小時，靠抓住一根抽水管才免於溺斃的老農救起。

警方表示，近70歲的老農，經警消協助身體狀況檢查，檢視生命跡象穩定，確認無大礙後，由家屬陪伴返家休息。

落井的老農是名農改場退休的資深農民，在白沙鄉中屯風力園區附近鄉間菜宅內進行木瓜耕作。18日下午5時許騎機車獨自1人到菜宅鋤草時，因一路以倒退嚕方式鋤草，而忘了後方草叢中這口深井，不慎踩到一小斜坡失足後仰，不偏不倚的倒栽蔥摔落井內。

還好身著長袖衣物工作的老農命大，摔落過程中只有背部和左手肘觸及咾咕石的井壁擦傷，沒有傷及頭部，加上井口雖小，但是井下很寬，才能倒栽下去水深過人的井後後將身體轉成頭上腳下，讓頭部露出水面，並抓住一根以前在井內的抽水管，等待被人發現。

而落井者家屬則是直到晚上7時許，見老農過了午餐時間仍遲遲未歸，心覺有異，於是出門尋找，在菜宅外發現他所騎乘機車，確認人在菜宅而入內尋找，才發現人已墜落井內，於是向110報案，並回家拿繩索要來救。

澎警白沙分局講美派出所所長林輝雄、警員陳志斌在接獲110線上通報後，立即趕往通報地點，在到達現場後經家屬指引，於木瓜園內之水井發現老農跌落其中，馬上與老農對談發現其意識清楚。經白沙消防單位到場後，由搜救隊員利用繩索將其固定，警消及現場人員協力將老農拉出水井脫困。

白沙分局呼籲，鄉親前往菜宅工作應特別注意未加蓋或荒廢已久之水井，以避免一時不慎發生危險；另家中有長者之家庭，應隨時關懷長者之行蹤及安全，以免發生憾事。