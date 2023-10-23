路跑活動愈來愈盛行，但不時傳出選手猝死事件，引發大眾對心臟健康問題的關注，熱衷長跑的台南官田消防分隊分隊長沈瑞益提供4項建議，以降低民眾參加路跑時的心臟疾病風險。

沈瑞益表示，第1項是預先體檢，在參加長距離比賽之前，接受一次全面的體檢，有助於確保參賽者沒有潛在的心臟問題；第2是訓練和準備，適當的訓練計劃是關鍵，不要過分估算自己的體力，應隨醫生或教練的建議做適當休息。

他說，第3是水和電解質平衡，確保在比賽期間保持適當的水分和電解質平衡，以維護身體正常運作。第4是聆聽身體，如果在比賽期間感到不適，應立即停下來並尋求醫療幫助，不要忽視任何可能的警告信號。

官田消防分隊日前至轄內機關所舉辦的路跑活動，向民眾強調CPR的重要性；消防局第二大隊大隊長王騰毅指出，CPR是一種急救技巧，可以在患者心臟驟停或呈現瀕死呼吸等緊急情況下挽救生命，若遇到無呼吸心跳、需急救的人，適時給予CPR，有助於提升存活率。