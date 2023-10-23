兆豐永續高息等權ETF(00932)基金研究團隊表示，美國聯準會2023/09月會議如市場預期般的暫停升息，本次會議聲明與上次差異不大，即上修對當前經濟成長的評估，從原先的溫和成長上修至穩健成長，美聯儲公開市場委員會結論，可以看出美國聯準會對美國整體經濟表現相當具有信心，同時，在第四季往往是全球消費旺季，包括十一長假黃金周、聖誕假期或是日本新年等激發一年的買氣，消費旺季相關因素可望帶動金融股市行情。

兆豐龍頭等權重ETF(00921)基金研究團隊表示，今年AI族群帶動下，報酬最佳的產業為電腦及週邊設備產業上漲93%，其次為資訊服務產業、電子通路產業等，近30個產業只有五個產業呈現下跌，台股各產業類股大多有不錯的表現，由龍頭股肩負起撐盤角色。以00921為例，追蹤之特選台灣產業龍頭存股等權重指數今年以來的報酬率為28.3%，分別領先台股加權股價指數6.2%與台灣50指數11.1%，龍頭股的報酬表現往往能夠帶來優於產業的報酬表現。

兆豐龍頭等權重ETF最新揭露的前10大持股包括：材料-KY(4763)、廣達(2382)、智邦(2345)、聯強(2347)、正新(2105)、豐泰(9910)、興富發(2542)、儒鴻(1476)、第一金(2892)、潤泰全(2915)等。