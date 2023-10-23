（影片 / 劉詠韻翻攝）

新北市鶯歌區大湖路今（23）日凌晨1時7分許驚傳一起砍人事件。4名相識舊友疑為七萬元債務爆發爭執，雙方於路邊開打，其中43歲郭姓男子背部遭21歲周男持彈簧刀劃傷。警方獲報到場處理時，周男已心虛逃逸，後於親友勸說下已主動到案進行說明，訊後全案依社秩法將郭男裁處，另3人則依妨害秩序、傷害罪分別移送新北地檢偵辦。

根據調查指出，涉案四名男子皆為舊相識，據了解案發時，郭男為討回7萬債務而至黃男住處進行催債，黃男認為遭受騷擾，心生不滿，於是叫來友人熊男、周男幫忙理論。未料郭男一開門即持刀追砍黃男，期間黃男不慎跌倒，下意識伸手緊抓住郭男持刀的手；周男為護黃男，即拿出預藏至彈簧刀刺向郭男背部，隨後慌忙逃離案發現場。

犯案凶器一。（圖 / 劉詠韻翻攝）

犯案凶器二。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方表示，周嫌稍早時因失傷害罪遭桃園地檢署發布通緝，後於親友苦心勸說下主動至派出所投案，並經協調後帶返所調查釐清，後續通緝部分，則移交龜山分局依法歸案，訊後訊後全案依社秩法將郭男裁處，另3人則依妨害秩序、傷害罪分別移送新北地檢偵辦。