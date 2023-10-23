台北市信義區基隆路上的星巴克「台北三興」門市開業8年，昨（22）日為最後營業日，讓在地人錯愕，紛紛直呼「壽命這麼短？」更有人透露該間星巴克的前身是麥當勞，猜測麥當勞和星巴客兩大連鎖品牌都做不下去，恐是高房租所致。

原PO於臉書社團《信義三兩事》上傳一張照片，只見星巴克台北三興門市在門口公告，10月22日為最後營業日。

從星巴克官方臉書貼文可見，三興門市於2015年開幕，營業至今僅8年，讓不少在地人震驚，「我第一次看到星巴克收掉耶」、「壽命這麼短的星巴克？」、「竟然收了」、「怎麼就這樣結束營業？」、「怎麼這麼快就要收了？」

還有不少人透露星巴克台北三興門市前身是麥當勞，兩大連鎖品牌皆宣布結束營業，瘋猜是房租太高所致，「前身是麥當勞，我為他哭泣了很久，現在連星巴克都要走了」、「許願麥當勞再回來」、「這棟租金到底是什麼天價嗎？連麥當勞跟星巴克都能關掉」、「為什麼麥當勞和星巴克都撐不下去。」