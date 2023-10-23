藍白合針對如何產生總統參選人人選有歧見，國民黨主張民主初選，民眾黨則要民調決定，雙方僵持不下。國民黨智庫執行長柯志恩今接受《千秋萬事》訪問時提到，國民黨會提出這樣的方案當然是因為認為可行才會提出，而這方案究竟要不要採納，兩邊就回談判桌談就好，也可能被推翻，「一聽到覺得不可行就斷，大可不必。」

主持人王淺秋透露有黨內的長輩傳訊告知他「藍白合本周會有重大進展」，對此，柯志恩表示，兩邊主帥侯友宜與柯文哲本來在雙北市長期間就有溝通，他們都有電話跟line隨時都能對話，藍白合當然還有空間，每天局勢都在變化，「當然還有可能」。柯也直言下周一二是關鍵，就是民眾黨講的期限。

王淺秋也詢問柯，真的認為侯辦所提出的民主初選是可行的？柯說，國民黨過去就執行過黨主席與黨代表選舉，會提出來就是認為是可行的，總不能都是在民眾黨所設定的目標下，只去討論幾趴的配比，而是兩邊都提出方案，再來談判桌上討論。

柯志恩說，大家先回到談判桌上討論，如果民眾黨覺得民主初選不可行，說得出個所以然來，搞不好最後也可以推翻，改採用民眾黨的方案，「一聽到覺得不可行就斷，大可不必」，她強調，國民黨是認為可行才提出來，否則提不可行的幹嘛？還是勸民眾黨重回談判桌。

對於立委先藍白合，柯志恩說，基層立委參選人確實焦慮，他們對自己的實力或許還不擔心，但是怕藍白再不合，會降低在野陣營投票率，事實確實如此，許多藍營支持者會因為藍白合如果成功了，願意出門投票，因為他們希望自己投的票有價值，能推動政黨輪替，但如果藍白繼續吵來吵去，選情像是麻花捲一樣，大家心冷了就算了不投了。

柯志恩說，她可以相當確定藍白合如果成功了，可以催出藍營支持者願意出門投票，至於柯文哲的年輕人支持者是會轉向還是也會出門支持，還不知道，不過一來一往大方向上仍然是往正向發展。