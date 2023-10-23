2024總統大選跌破90天，台灣民意基金會今日發布最新民調，當選戰為藍綠「三腳督時，民進黨主席兼副總統以29.7％領先，民眾黨主席柯文哲獲25.6％，國民黨新北市長侯友宜則以21.1％居末，3人差距縮小到5個百分點內，其中賴清德支持度跌破3成，侯友宜上揚3.9個百分點，仍居第三，但與賴、柯差距明顯縮小。

台灣民意基金會董事長游盈隆形容，過去一個月，柯文哲藉藍白合之勢，搖身一變成為萬眾矚目的焦點，柯文哲在藍白合協商破局後仍左右逢源，一方面跟國民黨周旋，一方面與鴻海創辦人郭台銘暗通款曲，維持聲勢不墜，就像經常仰天長嘯噴出熊熊火焰的哥吉拉，當沒有能源可吸取的時候才會停止噴火 。

他說，過去五個月是侯友宜選情最低迷時刻，但侯九月訪美表現比預期好，再加上前高雄市長韓國瑜近期公開挺侯，國民黨逐漸擺脫內亂泥沼，其民意支持度已經緩步回升，就像是力大無窮的大金剛，受傷後重返戰場，張牙舞爪，怒視對手。未來能否如願打倒可恨的對手，仍是個問號。

最新民調顯示，二十歲以上台灣人中，三成支持賴清德，二成六支持柯文哲，二成一支持侯友宜，二成四未決定。賴清德居第一，領先第二的柯文哲4.1個百分點，柯文哲又領先居第三的侯友宜4.5個百分點。顯示2024總統選情已進入空前緊繃狀態。似乎應驗棒球術語，「棒球是第七局才開始的」。

游盈隆說，和上月相比，賴、柯、侯三人競爭態勢再度出現明顯轉變，三人排序雖不變，但賴清德支持度下滑3.7個百分點，跌破三成大關；柯文哲支持度下滑1.8個百分點，續居第二；侯友宜上揚3.9個百分點仍居第三，但與賴、柯差距明顯縮小。這是全新的三足鼎立態勢，未來任何一方的消長都將牽動整體選情，正所謂「牽一髮而動全身」。

此份民調訪問期間為10月15日到17日三天，採市話、手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70％、手機佔30％，有效樣本1080人，市話760人，手機320人。