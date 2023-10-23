桃園市長張善政23日上廣播節目談台積電龍潭設廠破局，感嘆是「揠苗助長的早產兒」，前市長鄭文燦去年10月底宣布時，居民根本不知情，甚至他上任跟竹科開會才第一次揭露正式徵收範圍，讓地方覺得「被強暴」的感覺，且全案是竹科主政，直指2027年才要啟動徵收，本該用4年時間溝通協調，宣布時間過早、吃緊弄破碗而破局。

「媒體很傳神的一句話，就是揠苗助長的早產兒！」張善政說，開闢科學園區，地主意願非常重要，如果開一條路有釘子戶，怎麼都不讓出來，會非常困難，像過去南科大部分土地都是台糖的，相對簡單，但龍科三期土地9成都是私有地，需要很大力量溝通，但鄭文燦去年10月31日宣布時，世居居民事前根本不知情，覺得不被尊重、甚至有被強暴的感覺，「我上任跟竹科第一次開會才看到正式徵收範圍！」

張善政說，龍科三期預定地有許多農田，雖然未來會妥善安置，但居民有新的房子卻不見得有新的土地可以繼續耕種，且桃園還有一大特色是宗祠力量強大，每年清明祭祖都是好幾千人相聚，鄉親擔憂遷走後向心力會散逸，另外還有國小遷校問題，如今還沒溝通好就提早宣布說要用，後續才再補溝通工作，居民覺得就像強迫他們接受條件，了解細節後當然會反彈，直言不要這麼早曝光，私底下慢慢協調成功機率就會大增，感嘆：「吃緊弄破碗！」

張善政提到，國科會主委吳政忠在立院回覆立委指出，2027年才要啟動徵收，這4年就是要協調溝通談價錢的，去年宣布真的過早，應該尊重當地居民先開始溝通，確定能夠徵收範圍看台積電是否夠用，台積電要面積夠大的方正土地，如今徵收排除抗爭的住宅區後，面積夠但方正程度不符合台積電條件而宣布撤案。

「現在還沒到我們上場的時候！」張善政也直指，談價錢是竹科的事，桃市府有和竹科簽訂土地徵收的委辦合約，在價格談定後幫竹科執行徵收的行政程序，徵收後交給科學園區，現階段就是搭建平台讓竹科跟居民去談，過去10個月開了至少30次大小會議，直斥民進黨怪他帶頭趕走科技大廠，是政治甩鍋、不值得理會的政治口水，綠營議員非常了解實情，卻為了政治目的打壓你，選舉將至任何話題都當成打壓話題。