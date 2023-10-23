從美中貿易戰開始，美國政府便針對大陸晶片業與高科技產業設下諸多限制，大陸當局與民間企業也砸重金挖角人才，台灣資深產業顧問陳子昂就提到，曾有一名LED上市公司的研發副總「帶槍投靠」把好不容易研究成功的突破性技術帶到大陸，當時對方開出的年薪高達2千萬人民幣（約新台幣8800萬）相當於台灣年薪的20倍以上，此舉讓台灣相關產業面臨衝擊。

近期受到矚目的挖角事件是有濃厚政治背景、深圳市政府投注部分資金的晶片設計公司博瑞晶芯，挖角多名安謀（ARM）大陸的高階主管，其中一位與政府有關係的員工更是擔任博瑞晶芯的執行長，被市場認為大陸想要藉此尋找在晶片設計上的突破方法。

ETtoday報導，台灣資深產業顧問陳子昂提到，大陸想要發展晶片、半導體等產業，除了龐大的資本外，最重要的就是人才，最喜歡也最擅長的方式就是高薪挖角，加上美國晶片禁令、美中貿易戰影響，挖角台灣頂尖人才的價碼也越開越高，從前大概只有台灣薪資的5倍，如今已經開到10倍，甚至20倍。

陳子昂舉例表示，曾有一位LED上市公司的研發副總帶槍投靠，拿到台灣年薪20倍以上的價格，最終還成功替大陸搶先實現量產。然而，這種方法在半導體產業上就行不通，因為製程太過複雜，光是一般製程就需要4、5百道程序，且運作一個晶圓廠要數千名工程師。

對此，陳子昂說，這也是為什麼大陸一直挖人，但半導體產業發展一直如此辛苦的主要原因。