以色列軍方表示，以色列戰機今天凌晨空襲黎巴嫩真主黨2處基地，還說這個組織正準備向以色列發射反戰車飛彈和火箭。

路透社報導，黎巴嫩國營通訊社國家通訊社（NNA）說，以色列對黎巴嫩城鎮艾塔龍（Aitaroun）南郊發動空襲，但未提供進一步細節。

以色列軍方表示，其中一處空襲地點位於以色列邊境城鎮馬塔特（Mattat）附近，距離艾塔龍西南方約13公里；另一處則是在具爭議的席巴農場（Shebaa Farms）更北端之處。以軍表示，在這兩處基地的真主黨成員準備開火前，以色列已採取行動先發制人。

目前尚不清楚以色列軍方與黎巴嫩國家通訊社所說的是否為同一事件。

巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動突襲，以色列隨即對加薩（Gaza）猛烈空襲作為回應，自此以來，伊朗支持的真主黨（Hezbollah）和以色列在邊境交火頻率逐漸升高。

以色列已要求境內與黎巴嫩接壤地區、共42個社區的居民緊急撤離。真主黨表示，自10月7日以來，這場戰鬥已造成該組織至少26名武裝戰士死亡。

黎巴嫩安全消息人士指出，黎巴嫩境內與真主黨結盟的巴勒斯坦團體有11名戰士在邊境地區遇害，另有4名平民遇難。

根據以色列軍方通報，至少有5名以色列士兵和1名以國平民在以色列邊境一側遭殺害。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1121023