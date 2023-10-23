新人男星陳牧馳在電影《封神第一部：朝歌風雲》飾演「紂王」費翔兒子打開知名度，豈料他近日不但被爆出與圈外女性密婚又離婚，還與男星吳楚一有過「男男戀」，但他並未承認反倒揚言提告，而吳楚一卻自爆稱，陳牧馳車上主動獻吻，這也是兩人首次親密肢體接觸。

之後，陳牧馳竟播放電影《斷背山》給他看，導致吳楚一從直男被掰彎，在兩人來往期間，自己不但去跳鋼管舞養活自己的小孩，並不時接濟陳牧馳，更讓他住在自己家、陪他到處面試、陪他跑組、陪他試戲到半夜等等，可說是付出良多。

其中有名網友得知吳楚一竟然跳過鋼管舞，留言附上照片：「楚一哥你如果跳的是這種的話應該不叫鋼管是雜技」，配圖是喪禮現場有猛男攀爬鋼管，越爬越高，地面上沒有任何安全措施。對此吳楚一親回：「就是跳你圖片上這種，現在奧運也有這個項目叫做競技鋼管。」網友再回，「你別這麼老實，這種在農村就只會是雜技而已，人做文章的時候可不會給你寫競技鋼管！」

其他網友對陳牧馳的感情經歷相當好奇，畢竟陳牧馳前陣子才被爆出與大陸女星陳冰逛街看珠寶，而現年33歲的陳冰比陳牧馳大7歲，家境富裕的她曾有過一段婚姻。有網友調侃陳牧馳比較喜歡和小孩子的人相處，因為吳楚一有個讀初中的兒子，而陳冰也曾有過一段婚姻，並育有1子。