不只肥胖才會引起脂肪肝，很多常見生活習慣也是容易被忽略的危險因子。對此，營養師程涵宇指出5個傷肝行為，包括睡眠不足、習慣久坐、很少曬太陽、抽菸及亂吃補品等，都值得特別留意。其中在睡眠方面，她提到，國外研究發現，相較於每天睡足9小時者，睡眠時間小於5小時的人，肝功能異常機率增加35％，且罹患脂肪肝機率升高45％。

程涵宇在個人網站撰文分享，日常中有5個壞習慣會造成傷肝的可能性，並一一進行說明：

1、睡眠不足：根據2018年美國史丹佛大學發表的研究報告指出，分析1萬7245位美國人的睡眠習慣，依睡眠時間分成5組，分別為每天小於等於5小時、6小時、7小時、8小時，以及大於等於9小時。

結果發現，相較於每天睡9小時者，睡眠時間小於5小時的人，肝功異常機率升高35％，且罹患脂肪肝機率增加45％。睡眠時間6小時的人，24％的機率肝功能異常及33％的機率有脂肪肝。7和8小時者則無增加肝功能異常及脂肪肝的風險。另有研究顯示，若睡眠小於5小時，也容易引起肥胖跟糖尿病發生的機率。因此，程涵宇建議，睡眠時間7～9小時尤佳。

2、肥胖不動的日常生活：在非酒精性肝病中，體重指數（BMI）、胰島素阻抗和三酸甘油脂，以及對地中海飲食的執行力較差、習慣久坐、日曬不足和西式飲食情況等，都會讓脂肪肝更為嚴重。程涵宇提到，久坐族至少常起來走動，若能運動一下更好。

3、很少曬太陽：研究發現低血清維生素D濃度與脂肪肝變性、壞死、炎症損傷有關係。程涵宇說，每天至少曬太陽30分鐘～1小時，且要挑選正中午時段才最有效率。

4、抽菸：吸菸造成的危害是全身性的，不只直接影響呼吸道的健康，包括肝癌、胃潰瘍、胰臟癌及發炎性腸炎的克隆氏症等，都證實與吸菸有關。

香菸會影響紅血球的帶氧能力，且人體的新陳代謝及血液中氧、鐵離子等的運輸也將受到很大干擾，進而影響肝臟健康。同時，人體有很多不同的免疫反應，菸會造成免疫細胞中細胞動素的改變，進一步對肝臟造成傷害，且與肝細胞的癌化過程也有關。

國內外許多流行病學資料都顯示，菸可能與肝癌的發生有關，對原本即患有B型肝炎、C型肝炎等慢性肝病的患者，相關性更強。也就是說，此類慢性肝臟疾病患者，若有抽菸習慣，未來演變成肝癌的機率，比不抽菸的患者高出1.2～2倍之間。因此，患有慢性肝臟疾病的患者，最好不要抽菸。

5、亂吃來路不明的東西、草藥偏方：絕大多數的藥物，不論是中藥、西藥、草藥、補藥、偏方或保健食品，服用後都要經過肝臟代謝，若藥物有肝毒性或服用過量，就會傷害肝臟。因此，不要亂補、亂吃，並且注意劑量皆很重要。

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