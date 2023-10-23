開發金控持續精進氣候變遷治理，發布國內第一本經會計師事務所確信的TCFD報告書，揭露在氣候治理、策略、風險管理，以及指標與目標等四大核心面向氣候風險管理績效，逐步落實開發金控氣候治理願景，以達成2045全資產組合淨零碳排承諾。

為順利推展氣候治理，開發金控成立集團內跨子公司之TCFD 工作小組，並由金控風控長擔任主席，推動董事會核定的氣候目標及發展策略，協助集團發展氣候風險量化方法和設定風險胃納指標，透過每季會議，統籌協調子公司導入TCFD框架，定期追蹤監控子公司執行情況，進一步管理子公司氣候策略、機會與風險管理的執行成果。

因應氣候變遷需要全球攜手合作，開發金控積極參與國際倡議，積極導入投融資碳排管理的國際標準，執行碳盤查。開發金控已加入CDP倡議、簽署支持TCFD以及科學基礎減量倡議目標（Science-based targets initiative SBTi）。並於今年6月加入碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials PCAF)，集團各子公司已遵循PCAF的方法完成股權與債券投資、企業授信、商用不動產貸款與發電專案投融資碳盤查，並設定每年減碳目標。

開發金控表示，期許作為產業領航員，引領台灣各產業綠色轉型，邁向永續，透過壽險、商銀、證券、創投／私募股權四引擎齊力並進，持續發揮金融影響力。開發金控積極響應政府政策，將自有資產投資在六大核心戰略產業的金額達1231億元，其中六成投資於綠電及再生能源領域。

中國人壽、凱基證券、凱基投信、中華開發資本及凱基銀行等子公司同時在綠色金融採取重要行動。中國人壽投資約282.8億元於國內外綠色債券，預估每年減少31.7萬噸溫室氣體排放。凱基證券辦理12檔永續發展債券，總承銷金額82.8億元，相較2021年成長124％。

凱基投信旗下共有四檔ESG基金，並通過主管機關ESG審查，為2022年取得ESG基金認證最多的投信業者。開發資本更與鴻海攜手成立開鴻能源，一同以創新模式布局台灣綠能投資。凱基銀行創新推出綠色存款，將資金運用於再生能源、能源科技發展等綠色融資需求。