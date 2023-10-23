名嘴朱學恒因強吻台北市議員鍾沛君，引發軒然大波，朱事後告發自己涉嫌性騷，經台北地檢署2度開庭傳喚朱調查後。檢方認定朱2度違反鍾女的意願強吻，且僅告發自己卻沒認罪，23日依強制猥褻罪起訴朱。本案為今年6月國內爆發一連串「＃MeToo」事件後首件起訴案例，朱依法最重可判處5年徒刑。

今年6月，國民黨籍台北市議員鍾沛君在臉書揭露，去年曾遭朱學恒在飯局上2度強吻性騷，更嗆聲「反正妳明天也不會記得」，引發議論後，朱學恒在臉書上發文道歉，並於6月12日赴北檢遞出148字的「犯罪事實」告發狀，告發自己涉及性騷擾罪嫌。

北檢受理朱的告發案後，先將朱列為性騷擾罪「他字案」被告偵辦，7月5日首度傳喚、9月21日則改「偵字案」被告傳喚朱，據了解，朱2次庭訊均未認罪，辯稱當天「喝掛了」記不清楚。

起訴指出，朱去年8月6日晚間，主動邀約鍾女到北市大安區某餐廳餐敘，朱趁同包廂的其他友人離開後，只剩他與鍾女獨處之際，起身坐到她的隔壁，先以雙手壓住鍾的肩膀，將她固定靠在牆壁，再強吻其嘴唇，長達數秒。

鍾立即轉頭及挪開嘴唇，朱才回到座位，沒想到，此時朱見她呆坐原地、不知所措的模樣，竟又起身走向她，接著一手壓住鍾的肩膀、一手拉摟住其手臂，不顧女方死命掙脫及將頭撇開，二度強吻鍾沛君嘴唇得逞。

檢方比對朱及鍾女的說詞，審酌女方指證歷歷，而朱雖告發自己卻沒有認罪，認定朱此舉已涉及2次強制猥褻，依強制猥褻罪起訴朱。強制猥褻罪法定刑為6個月以上、5年以下有期徒刑。朱最重可被判處5年徒刑。