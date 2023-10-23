「藍白合」陷入僵局，雙方對於最強候選人的產生方式仍僵持不下。對此，國民黨智庫執行長柯志恩認為，態勢每天都在變化，雙方應回到談判桌討論可接受的方法，而非彼此隔空批判，柯也斷言下周一、二很關鍵，因民眾黨訂出的時間是十月底，應該會有「是或不是」的突破性發展。

柯志恩今（23）日接受中廣節目「千秋萬事」專訪時指出，談判過程中，不能是在對方設的前提下討論，這不是合理、對等的，而藍營提出民主初選，雖然很複雜，但這是可行方案，至於是否要進行，大家要坐下談。

柯志恩重申，藍營不可能在民眾黨設定的前提裡討論，彼此有彼此的主張，雙方得坐下繼續談，並不是一開始就說某方案不可能，且局勢每天都在變化，彼此不該隔空批判，應回到談判桌，才有機會往前走。

「下周一、二很關鍵」，柯志恩認為，民眾黨給的時間是十月底，到時候應該會有突破性發展，這是民眾黨設定的目標，總要決定「是或不是」。