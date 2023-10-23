宜蘭縣冬山鄉親河路二段一處路口22日發生死亡車禍，一名23歲林姓男子駕駛自小客車往利澤簡橋方向，疑似高速行駛、過彎不慎撞上對向江姓機車女騎士，江女的1條腿被撞斷「噴飛十餘公尺」遠當場死亡，林男棄車逃逸。警方循線查獲林男，經實施酒測超標，宜蘭地檢署訊林男後向法院聲請羈押，法院認定有逃亡之虞裁准羈押。

據了解，63歲江女昨清晨4時12分騎車沿著親河路二段往羅東，準備至開元市場買菜，騎到冬山河親水公園右側大門附近，遭林男開的車撞上，江女1條腿被撞斷，當場無生命跡象，林男高速行駛下，疑似過彎不慎撞至對向民宅停車棚，導致停車棚屋頂傾倒。

民宅郭姓屋主表示，在睡夢中忽然聽到「碰」一聲巨響，下樓查看嚇了一跳，停車棚的車子後方整個凹陷，肇事者下車神色緊張的四處尋找東西，不久後就快速離開事故現場。

根據監視器畫面，肇事車輛撞擊江女的機車後，轉了180度即撞上民宅停車棚鐵皮屋頂的支柱，屋頂甚至被撞到傾斜，林男肇事後隋即棄車逃離現場，沒有打119救助傷患。

警方獲報循線調閱車籍、擴大追查，於30分鐘後在林男住處找到人，林男也坦承肇事畏罪逃逸。

經警方實施酒測，酒測值超過法定標準值高達0.61毫克，面對外界質疑「喝酒為何還要開車？」林男低頭沉默不語，訊後全案依公共危險罪函送偵辦，並遭到法院羈押。