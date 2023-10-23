國民黨總統參選人侯友宜目前已在新北、桃園與台中舉辦了3場萬人大造勢，高雄市前市長韓國瑜都有出席，並說了「漢子變流汗」、「台灣一定要和平、不能打仗」等金句，引發外界熱議。對此，前立委郭正亮認為，韓國瑜是個「政治奇才」、他說的每段話都有標題，不過站在他一旁，也確實是件壓力很大的事。

郭正亮昨（22）日晚間在政論節目《中天辣晚報》，被問到「韓國瑜最近的金句連發，是否能有效號召韓粉歸隊，拉抬侯友宜的選情？」時表示，侯友宜最近確實有在想辦法提升自己的「抗綠」架式，只是很不巧，韓國瑜實在太有魅力，侯站在他旁邊，新聞就會出不來。

郭正亮坦言，站在韓國瑜旁邊事件壓力很大的事，因為韓「是個政治奇才」，他在演說時不太會準備、「隨手拈來就可以講成這樣」，說的每一段話既非常精準，也都能成為新聞標題。許多網友也在影片底下留言表示，「韓最讓人敬佩的，是他有無限廣大的度量」、「分析相當精闢」、「政治奇才卻不讓領頭，何苦」、「韓在哪兒，哪兒就是主場」。