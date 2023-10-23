高雄左營今（23）日驚傳一起墜樓事故，一名20歲女子今早8時30分許被發現倒臥人行道上，警消獲報趕到場後已無生命跡象。據了解，該墜樓女子的母親同住大樓裡，直至警方上門通知，才得知女兒墜樓不治，當場情緒崩潰、放聲痛哭；鑑識人員已到場處理，至於詳細墜樓原因，仍待相關單位進一步釐清。

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