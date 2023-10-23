桃園市長張善政23日接受資深媒體人黃暐瀚專訪指出，藍白合勢在必行，不合對不起民眾、對不起自己，他也提到關係到國家前途最關鍵的是外交跟兩岸，這都是總統職權，因此總統誰當選將影響未來走向，強調溝通過程跟土地徵收類似，要讓雙方支持者覺得有被尊重，不管誰出線都要讓另外一方埋單。

張善政說，藍白合勢在必行，主觀上來看不合選不贏，客觀上則是民調顯示，民進黨執政8年，民眾都期待換黨執政，因此藍白不合對不起民眾、也對不起自己，至於是要主席間談或候選人間談，他因為沒有攝入雙邊談判、很難回答，但這都只是政治上技術問題。

張善政也直言，關係到國家前途最關鍵的是外交跟兩岸，這都是總統職權，誰當閣揆不是現在民眾最關心的，大家在講兩岸會不會戰爭、美國撥款給烏克蘭、以色列和台灣等，強調我們是國際檯面上三大危險區域之一，總統位置特別重要，總統誰當選影響國家未來走向，也是大家最關心的事情。

面對柯文哲高喊「我來選才會贏」，張善政笑說，柯文哲講話格調就是這樣，大家聽聽就好，強調過程很重要，務必要讓雙方支持者都接受，誰出線另外一邊要埋單，這過程不是黑箱作業，跟土地徵收類似，要讓支持者慢慢進入狀況，覺得有被尊重。

至於桃園立委選舉，張善政說，國民黨現任有3席，很多人樂觀覺得，照去年市長選情，國民黨拿下5至6席沒問題，但不是這樣看，既有的3席魯明哲、萬美玲和呂玉玲外界看好，但挑戰者來勢洶洶，仍要小心為慎，'像是魯明哲遇上同為非綠的游智彬，屆時會不會有棄保現象發生，另外3席牛煦庭、涂權吉和邱若華也要持續努力爭取，像是牛煦庭空軍還可以，陸軍努力在加強，現任立委鄭運鵬過去當立委對地方大事如蘆竹大火就被批評漠不關心，是牛的一大利基。