之前中澳雙方關係經過風風雨雨，目前正在修補跟全球第2大經濟體的澳洲政府22日透露，中國大陸已經同意加快腳步，重新審閱澳洲葡萄酒關稅一事，不過重審時間可能長達5個月。

澳洲這家全球最大獨立釀酒商指出，如果未來關稅真的被取消，這些措施可望持續實施的話，中國大陸業務蓬勃發展的目標指日可待。高盛認為，如果關稅不再被徵收，對澳洲葡萄酒出口業者，特別是TWE來說，的確是個大利多。

富邑葡萄酒集團曾經有三分之一的獲利來自中國大陸，但澳洲政府數年前，曾要求調查新冠病毒的散播源頭，一度惹惱中國大陸，並於2021年開始對澳洲葡萄酒收取關稅，故澳洲酒商財報也大受打擊。

這家有著170年歷史的澳洲老酒商勾勒，在中國大陸未來的新業務中，將把旗下高檔葡萄酒品牌奔富（Penfolds），從其它市場移回中國大陸。同時，重新打造奔富澳洲入門奢華商品組合的經銷管道

富邑葡萄酒集團的股價在澳洲股市23日中，一度狂飆5.3%，是漲幅最大的幾檔其中之一。後來雖有賣壓出現，但TWE目前還是上漲1.2%左右，大盤則是下跌0.9%。

富邑葡萄酒近期曾預估過，至2024年6月底的一年的營業利益，下半年的表現至關重要，因為到時出口至中國大陸的關稅被拿掉，輸陸的奔富葡萄酒可能會大賣。

(※「飲酒過量，有害健康」、「酒後不開車，安全有保障」)