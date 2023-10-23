今天是重陽節，副總統賴清德向高齡者承諾，未來他會持續推動「長照 3.0 ​ 計畫」，提高長照服務覆蓋率，並透過「健康台灣」的政策目標，強化醫療體系，希望在台灣逐步邁入超高齡社會之際，能建立一個更完善的醫護體系，打造更公義關懷的社會。

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賴清德今天在臉書祝福長輩「重陽平安，健康久久，幸福萬年！」。這陣子，他在各地遇見許多尊敬的長輩，看到過去他們為台灣付出打拚，如今走到生命的另一個階段，他認為，我們有責任回饋給他們，不只要提供好的照顧和支持，更要讓長者能夠擁有尊嚴和幸福的晚年生活。

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他再次向長輩承諾，未來會持續推動「長照 3.0 ​ 計畫」，提高長照服務覆蓋率、加強社區照護、推動照顧科技創新，並且優化無障礙空間，讓長輩在進行日常活動時，可以更加安全、安心且方便地，留在熟悉的家裡或者社區中生活。

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除此之外，他也會透過「健康台灣」的政策目標，強化醫療體系、提高醫療服務品質、加強健康促進和疾病預防，讓不分年齡、族群、地域的國人，都能有更健康的人生。

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賴清德希望，在台灣逐步邁入超高齡社會之際，我們能建立一個更完善的醫護體系，打造更公義關懷的社會，一起實現健康台灣的理想。「祝福所有長輩們重陽節平安幸福，健康呷百二！」