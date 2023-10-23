美國政府祭出新版晶片管制禁令，其中輝達被限制3款晶片不能出口到大陸，根據《路透》報導，有分析師示警，美國晶片限制反而讓華為有機會填補輝達在大陸市場的銷售。

報導引述大陸券商國泰君安分析師江一帆說法指出，「美國的這一舉動，實際上是給華為升騰晶片的一份巨大禮物。」他分析，美國的晶片限制措施，將改變陸廠對於輝達AI晶片和軟體生態系統的依賴。

報導提到，雖然輝達是大陸人工智慧晶片的領先供應商，市占率超過 90%，但包括華為在內的大陸公司一直在開發自己版本的晶片。

大陸AI晶片商科大訊飛表示，華為的升騰910B性能可與輝達A100晶片相媲美，其運算能力基本是相當的。

報導也提到，華為要想從輝達手中贏得大陸客戶，必須複製輝達所創建的生態系統，但因為許多美國公司已擁有GPU的關鍵專利，因此，智慧財產權也成為華為取代輝達的另一個巨大挑戰。分析師預估，華為解決這些問題的時間約需5年到10年。