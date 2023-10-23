56歲王祖賢過去被封為「亞洲第一美女」，更以《倩女幽魂》走紅全亞洲，劇中清新脫俗的美貌與形象，至今無人能超越被封為「永遠的小倩」；息影19年的她，近年定居加拿大修佛，但日前她先是被目擊現身南京，如今再被網友於廈門豪華飯店前偶遇，更被爆出她將定居大陸。

近期有人在南京看到王祖賢低調前往當地旅遊，似乎是跟團進行佛學有關的行程，如今又有網友在廈門某知名飯店前遇到王祖賢，從照片中可見，王祖賢穿著灰色連帽上衣，打扮休閒，但在人群中仍十分顯眼；然而，因王祖賢近期在大陸經常被偶遇，因此有傳言指出她將定居大陸，但該消息未被證實。

王祖賢在廈門知名酒店被偶遇。（圖／擷取自微博）

事實上，王祖賢為90年代初香港影壇「四大花旦」之一，更憑藉電影《倩女幽魂》的「聶小倩」一角而紅遍全亞洲，巔峰時期她出演了《東邪西毒》、《東成西就》、《青蛇》等經典作品。

不過，她卻在2004年拍完電影《美麗上海》後全面息影，而她在父親、籃球國手王耀煌2016年病逝後，曾向外界透露，未來她將在加拿大學佛並陪伴家人「我已經把最好的留給觀眾朋友及關心我的人，這樣就足夠了，那段時間我盡力了，把最好的一面留給大家了」。