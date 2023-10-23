不少愛美的女性會做美甲，台中一名女子表示，日前到沙鹿區做腳部美甲，花費900元，但鮮紅的顏料不僅塗抹不均，腳指甲邊緣也沾滿顏料，她氣罵「這樣還叫美甲師？」恐怖的成品讓不少女網友嚇瘋，直呼「乍看之下以為妳被拔甲、流血，這樣妳也付錢？」

原PO近日於臉書社團《靠北美甲美睫》指出，在台中沙鹿區找越南籍美甲師做腳部美甲，她做單色花費900元，從她上傳的照片來看，指甲油是鮮紅色，但紅色顏料不僅塗抹不均勻，還塗到指緣，成品讓她非常不滿意。

她當下和美甲師反應，對方表示指緣上的紅色顏料洗澡就會脫落，但至今做完美甲已一周，紅色顏料仍在，用去光水也無法卸除，讓她氣得罵「這樣的作品還叫美甲師？」

貼文吸引逾千名網友留言，不少人驚訝「還以為是流血」、「這樣妳也付錢？」、「萬聖節造型嗎？」、「這是萬聖節的驚喜嗎？流血風」、「乍看之下好像指甲被拔光」、「連甘皮都沒修乾淨，怎有辦法忍受。」

據《東森新聞》報導，遭指控的美甲師否認，原PO腳上的美甲是出自她的手，自認服務、技術良好，指發文的網友惡意抹黑，「心不好，就說人家壞！我做10年了，不能這樣害我啦！」周邊店家則表示，該美甲師的手法很傳統，但效果不差。