台塑企業為期一個月、兩階段的內湖新總部搬遷終告完畢，20日4,600名員工全員會合於內湖大樓辦公，當天總裁王文淵特與管理中心常委王瑞華、王瑞瑜及四大公司高層等幕僚，進行進駐祭拜儀式，並到內湖A5棟2樓的台塑招待所一起吃湯圓，為內湖總部新辦公生活討個好採頭。

據了解，台塑企業本周起將重新恢復管理中心、行政中心等高層會議，全員齊心拼經濟。為讓員工儘速適應新辦公生活，總管理處已針對員工通勤、用餐及就醫等需求，規劃一系列支援方案。

台塑總管理處表示，除排定上午8時、8時半及9時的三時段彈性上班機制；支援遲到給予的一小時請假規則改以半小時為單位。

上班時段提供松山車站的接駁專車共24班次；目前也確定替換中型巴士升級為大巴（20人座換為40人座）、增加開車服務班次，及加開下班時段接駁車等措施，持續協助員工舒緩通勤壓力。

由於台北市公共運輸處也規劃16線公車機動加密班次，將觀察搭乘情形再適時調整，持續透過公私部門合作，減緩對當地交通及居民影響。

此外，敦北總部大樓前、後棟樓層相通，員工開會、移動，無須吹風、淋雨，行走路徑也相對快捷。如今，內湖新總部為三棟獨立大樓，台塑企業也取得其他商辦鄰居同意，完成法令申請，將大樓之地下室變更、打通，讓員工可透過互通之地下室樓層，進行室內移動。

用餐需求部分，台塑內湖新總部附近原是工業區，周邊店家以汽修保養廠、家具店、五金行居多，台塑也有招商、跟外包廠商合作，直接將便當送到員工所在的辦公大樓。

總管理處指出，除舊大樓中午販售便當廠商合作、利用團購便當APP服務，新總部鄰近也有7-11超商門市，全家便利超商更承租進駐A5棟店面（僅周一至周五營業），還提供企業員工消費9折優惠。

不僅如此，台塑招待所正式對外營業，並預計於中午時段提供便當販售。台塑生醫董事長王瑞瑜更宣布，台塑生醫除在A1棟1樓設立門市，也會在中午推出健康養生便當，規劃定價90元，擬於11月開始販售，提供員工更多選擇。

此外，敦北大樓旁即有長庚醫院，員工也多利用企業資源，就醫看診。如今，企業總部搬遷至內湖，總裁王文淵特別交代，需安排內湖-敦北接駁專車，提供員工前往長庚醫院看醫生的時段，協助上班時間臨時就醫的搭車支援。