遊騎兵卡特(右)盜上二壘，太空人艾爾圖維觸殺不及。（美聯社）

美聯冠軍賽G6，太空人在主場關門戰派出瓦德茲（Framber Valdez）迎擊遊騎兵艾沃迪（Nathan Eovaldi）。艾沃迪6.1局失2分優質先發，瓦德茲5局失3分也損失不大，最後在牛棚的決勝時刻，遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）轟出驚天的滿貫全壘打，助隊9比2大勝，將系列賽拉進G7生死戰。

太空人「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）首打席敲安又盜上二壘，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）安打將他送回。遊騎兵加佛（Mitch Garver）隨即在第2局陽春炮追平，第4局海因（Jonah Heim）兩分彈超前，太空人第6局高飛犧牲打縮小至1分差距。遊騎兵第8局又是加佛二壘打再添1分，挨打的投手是太空人阿布瑞尤（Bryan Abreu），阿布瑞尤因為G5的蓄意觸身球事件被聯盟禁賽兩場，他選擇上訴而暫緩禁賽。

比賽後半的關鍵在第8局下半，太空人1出局攻佔滿壘，面臨大危機的遊騎兵開了4次投手丘會議，中繼投手雷克勒（Jose Leclerc）以飛球解決1人，再奮戰8球K掉代打辛格頓（Jon Singleton），讓太空人留下滿壘殘壘。

9局上輪到遊騎兵攻佔無人出局滿壘，太空人緊急換投，遊騎兵藉著觸身球先拿1分，後面賈西亞等到一顆進壘的四縫線，滿貫全壘打！賈西亞就是在G5開轟之後太囂張，才被太空人投手觸身球伺候，結果賈西亞選擇用最恐怖的方式來報復太空人，這是他今年季後賽第5轟，連續3戰開轟。