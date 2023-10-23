36歲名模林又立闖蕩演藝圈成績不俗，不過近幾年轉換跑道，朝電商領域發展表現亮眼，也不時受邀上談話性節目，分享日常趣事。她日前徐熙娣的節目中，自曝與男友的房事並談及最不能接受掃興問題，會使她一秒冷掉，更忍不住直呼：「在當下就是加油就好！」

林又立最近上節目《小姐不熙娣》討論「一秒冷掉行為排行榜」，她坦言較不能接受在纏綿的過程中，一直被對方問「申論題」，比如「所以這樣比較好、還是妳覺得怎麼樣姿勢比較好？」，讓她聽到當下直接冷掉心想：「這題算訪談嗎？」，她也知道男有相當重視她的感受，但她真正的想法是「可以不用現在在乎嗎？！我沒有要你現在尊重我的意思」，她認為這一切可以等到結束後再討論，「在當下就是加油就好！」

林又立與男友纏綿常被問「掃興問題」(圖/小姐不熙娣 YT)

事實上，林又立去年夏天在臉書大方認愛，她坦言：「他望周知，我沒有特別想讓大家知道，可能我連生小孩都要被偷拍到我才會在IG上承認，那時候我PO認愛的時候，朋友還以為被盜帳號。」目前2人交往一年多，林又立甜誇男友幽默、反應快，思路清晰，且工作很成功，在商業方面也給她很多建議分析，「他可以在生活中逗我笑，又貼心，又有一個免費顧問。」

2人目前是遠距離，大約2個月見一次面，問到生子計畫，她說有想過但沒有認真執行，因為很少見面，且現在年紀生小孩不容易，但還好她有凍卵，「如果中了就生，但還沒考慮到結婚計畫。」