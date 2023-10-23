法國總統府24日宣布，法國總統馬克宏24日將到以色列訪問，以色列總理尼坦雅胡辦公室早前也已宣布此事。另據《路透》，荷蘭總理呂特辦公室22日宣布，呂特23日將到以色列，並分別與尼坦雅胡及巴勒斯坦總統阿巴斯舉行會談。

美國總統拜登、德國總理蕭茲、英國首相蘇納克和義大利總理梅洛尼已在早前訪問以色列。

據《法新社》報導，目前仍有7名法國公民在迦薩地帶下落不明，其中一名法國婦女已確認被巴勒斯坦激進組織哈瑪斯挾持。馬克宏此前說，還有一些法國人相信也被哈瑪斯擄走，但尚未獲得證實。

法國一度禁止舉行支持巴勒斯坦的集會引起爭議，自哈瑪斯襲擊以色列以來，巴黎周日首次允許挺巴示威，上萬人上街頭力挺巴勒斯坦。

另外，荷蘭外交部此前確認一名33歲的荷蘭女子到迦薩地帶探望家人時死亡，女子死亡時，以巴仍未爆發衝突。

呂特22日發表聲明說，他跟尼坦雅胡通過電話，並要求瞭解這名女子死亡的詳情。他也呼籲以色列，在人道救援車隊為迦薩地帶平民運送救援物資時暫時停火。

呂特說，「以色列有權捍衛自己，必須消除哈瑪斯威脅，並盡一切努力讓人質獲得釋放，但自衛必須符合對稱性，必須符合國際人道法和戰爭規則。」