三峽警方依妨害秩序、傷害等罪，將黃、熊、周3人移送新北地檢偵辦。（三峽警分局提供）

43歲郭姓男子今（23）日凌晨，前往桃園龜山黃姓友人住處追討7萬元債務未果，事後黃男找2位友人助拳，再找郭理論，雙方爆發激烈口角，甚至持刀鬥毆，郭男背部遭刺傷，經送醫縫合已無大礙，三峽警方依妨害秩序、傷害罪將黃及2位友人送辦，郭男則依社維法裁處。

三峽警分局指出，今晨約1時左右，郭男為追討7萬元，單槍匹馬至桃園龜山黃男住處按門鈴，但為遇上黃。事後黃男得知，不爽深夜遭騷擾，便夥同熊姓、周姓友人搭計程車找郭論。

不料，郭男一開門便持刀追砍黃男等人，3人見狀逃離，黃卻不慎跌倒，伸手緊抓郭男持刀的手，而周男則持預藏的彈簧刀剌向郭男背部，隨即逃離現場。

警方指出，警員獲報趕抵，發現郭、黃在路旁扭打，雙方爭搶一把藍波刀，熊男則在旁呼救，經警方喝令，雙方放下刀械。郭男稱背部被另一逃離現場的周男持刀刺傷，郭被送往聖保祿醫院急救，經縫合後無生命危險。

警方調查，逃離現場的周男因過失傷害罪，遭桃園地檢署發布通緝，經聯絡他的家人及朋友，策動周投案，通緝部分移交龜山警分局解送歸案。詢後將黃、熊、周3人依妨害秩序、傷害移送新北地檢偵辦，郭男被依社維法裁處。